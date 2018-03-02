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Aytaç, Diriliş Ertuğrul ve Mehmetçik Kutülamare gibi dizilere de börk gönderdiklerini belirterek, "Ürünlerimiz Moğol yapımı dizilerde sıklıkla tercih ediliyor. Börkleri Fransa, Almanya, Hollanda, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere gönderiyoruz. Daha önce börkler Kırgızistan veya Kazakistan'dan temin ediliyordu. Ama şu anda tam tersi oldu. Biz ürettiğimiz börkleri, Kırgızistan ve Kazakistan'a gönderiyoruz. Bu da bizim büyük bir başarı elde ettiğimizi gösteriyor" diye konuştu.