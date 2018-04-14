Dünyanın en önemli gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Coldwell Banker tarafından 2015 yılından bu yana her yıl düzenlenen Gen Blue etkinliklerinin dördüncüsü olan Gen Blue 2018 başladı. Antalya’da üç gün sürecek etkinlikte, Coldwell Banker Türkiye ve Kıbrıs profesyonelleri bir araya geldi. 600’den fazla Coldwell Banker profesyonelinin katıldığı etkinlikte Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Franschise sayısı 1 yılda yüzde 40 arttı
Türkiye'de hizmet vermeye başladıkları süre içerisinde hızlıca büyüdüklerini ve 5 yılda gayrimenkul sektöründe büyük bir güç haline geldiklerini belirten Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, “Coldwell Banker olarak Türkiye'de faaliyete göstermeye başladığımız Haziran 2013’ten bu yana gayrimenkul sektöründe büyük bir güç haline geldik. Hızla büyüyoruz. Nisan 2018 itibariyle 25’den fazla şehirde, 140’dan fazla ofis ve 1500’e yakın gayrimenkul danışmanına ulaştık. Türkiye pazarına girerken ilk belirlediğimiz hedeflere ulaştık” ifadelerini kullandı.
Ünlü isimler boy gösterdi
Ünlü isimlerin de boy gösterdiği Gen Blue 2018 etkinlik Anadolu Ateşi dans grubunun gösterisiyle başladı. Ünlü sunucu Saba Tümer,”21 günde nasıl mutlu olunur?”, spiker Emre Bugay,”Etkili konuşma ve hitabet sanatı” adlı panel düzenlerken Saba Tümer panelin ardından, ”21 günde nasıl mutlu olunur?” adlı kitabını Coldwell Banker profesyonelleri için imzaladı.
Coldwell Banker Amerika Birleşik Devletleri’nden de katılımların olduğu etkinliğin akşamında ise ünlü şarkıcı Kıraç, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.
Birçok ünlü ismin panel düzenleyeceği Gen Blue 2018, 15 Nisan Pazar gününe kadar Antalya’da devam edecek.
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