5 yılda 5 bin kadına istihdam projesi detayları belli oldu

Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Shell Türkiye ve İŞKUR iş birliğiyle Türkiye'de kadın istihdamını artırmaya yönelik "5 yılda 5 bin kadına istihdam" projesinin tanıtım toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Sarıeroğlu, hafta boyunca gündeme getirilen tüm konuların, talep ve beklentilerin kadınlarla ilgili konularda zihinsel dönüşüm sürecine ve farkındalık artışına katkı sağlamasını diledi.Kadınlara yönelik çalışmalarını artarak sürdüreceklerini belirten Sarıeroğlu, AK Parti olarak 15 yıldır kadın odaklı meselelere büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ve bu konuda devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını anlattı.
Sarıeroğlu, verilen teşvikler ve yapılan yasal düzenlemeleri anımsatarak, kadın odaklı meselelerde ilerleme sağlamak, bunun uygulamaya yansıması için paydaşlarla iş birliğinin gerekli olduğunu vurguladı. Oluşturdukları platformlar ve kurullarla ortak akıl ve diyalogla çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, "Biz, kadın güçlü olursa Türkiye'nin güçlü olacağına inanıyoruz. Kadınlar mutlu olursa, umutlu olursa bunun tüm Türkiye'ye yayılacağına inanıyoruz. Türkiye'nin güçlü olmasının sadece ülkemiz kadınları için değil tüm dünyadaki, mazlum, mağdur coğrafyalardaki tüm kadınlar için de umut ve ışık olacağına inanıyoruz. Bu alanda azmimiz, inancımız, kararlılığımız da daim, bu konuda çalışmalarımıza güçlü şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bugün kadınların hayatın her alanında aktif bir şekilde yer aldığına işaret eden Sarıeroğlu, özel sektörde de yönetim kademesindeki kadın sayısının arttığını söyledi.
"KAMUDA YÜZDE 39 ORANINDA KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZ VAR"
Siyasette, parlamento ve yerel meclislerde kadın temsil oranındaki yükselişe dikkati çeken Sarıeroğlu, "Şu anda kamuda yüzde 39 oranında kadın çalışan oranımız var. İnşallah bunu yönetim kademelerine de yansıtmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Sarıeroğlu, "Yenilikçi ve sektördeki bütün paydaşlarımızla yaptığımız toplantılarda edindiğimiz geri bildirimleri dikkate alarak hazırladığımız bu teşviklerin miktarını bugüne kadar asgari ücret üzerinden gerçekleştiriyorduk, artık prime esas kazanç üzerinden veriyoruz. 883 lira ile 2 bin 240 lira arasında değişen oranlarda prim desteklerimiz olacak. Yine burada kadınlarımız için özel bir düzenleme gerçekleştirdik. 2020 yılında kadar sürecek teşviklerimizde bir yıllık, bir yıllık gerçekleştirecektik ancak kadın istihdamı olduğu takdirde 18 ay süreyle iş yerlerimizi, işverenlerimizi destekleyeceğiz" diye konuştu.
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