Koç Holding, toplumdaki engelli bireylere mesleki eğitim verilerek istihdam oranlarının artırılması amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) işbirliğiyle yeni bir projeyi hayata geçirdi. “Engellerin Ötesinde Bir Hayat İçin Geleceğe Hazırlıyoruz” isimli proje ile toplumdaki engelli bireylere mesleki eğitim verilerek istihdam edilebilirliklerinin ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması hedefleniyor. Projenin imza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide

Sarıeroğlu, “İŞKUR ailesi olarak 16 yılda 372 bin engelli kardeşimizin işe yerleştirilmesine aracılık ettik.



Kamuda istihdam edilen engelli bireylerin sayısı ise 55 bine ulaştı” dedi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da, “Proje kapsamında İŞKUR ile 5 yılda 10 bin engelli vatandaşımıza, programlama, imalat, hizmet sektörü, çağrı merkezi ve benzeri ihtiyaç alanlarında mesleki eğitim vereceğiz. Eğitim alanlar arasından bin engelli bireye de 5 yılda istihdam yaratmayı hedefliyoruz” dedi.





Bu Konu İle İlgili Haberler