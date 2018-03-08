Konya'da, cilt kanseri nedeniyle 2010 yılında burnunu tamamen kaybeden ve 5 yıldır protez burunla yaşayan Burhan Söyler, başarılı operasyonun ardından burnuna yeniden kavuştu.
AA'nın haberine göre; Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesinde, vücudunun çeşitli yerlerinden alınan doku ve parçalarla yapılan burun operasyonu, aynı zamanda Türk Plastik Cerrahi Derneğinin düzenlediği ulusal kongrede ikincilik ödülüne layık görüldü.
Operasyonu gerçekleştiren, SÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Osman Akdağ, bu tür ameliyatların, hastanın sosyal adaptasyonu için gerekli olduğunu söyledi.
Bu operasyona estetik ameliyat denilmesinin doğru olmadığını belirten Akdağ, "Burnumuz yüzümüzün tam ortasında. Bizim ifademizi, kim olduğumuzu belirleyen en önemli unsurlardan biri. Çeşitli yaralanmalar ve kanser gibi hastalıklardan dolayı burunlarını kaybeden kişiler, sosyal hayatlarında da kayıp yaşıyor" dedi.
YÖNTEM 8 HASTAYA UYGULANDI
Hastaların, protez veya maske yöntemiyle eksikliklerini gidermeye çalıştığını anlatan Akdağ, "Biz bunların hastaya yetersiz geldiğini ve mikro cerrahi yöntemlerle düzeltilebileceğini düşündük. Bize başvuran hastalarımızın kol, kaburga ve alın bölgesinden aldığımız doku ve parçalarla yeniden burun yapmak için çalışmalar yapıyoruz. 2015 yılından beri 8 hastamızda bu yöntemi kullanarak başarılı sonuçlar elde ettik" diye konuştu.
VÜCUDUNUN ÜÇ YERİNDEN PARÇA ALINDI
Akdağ, hastaları Söyler'in rahatsızlığına bağlı olarak mıknatıslı protez burun kullandığını aktardı.Hastaya, mikro cerrahi yöntemi ile 6 aşamada uygun burun görüntüsü sağlayabileceklerini anlattıklarını vurgulayan Akdağ, şunları söyledi: "Operasyon sürecini bazen 7-8 aya yayabiliyoruz. Söyler'in tedavi süreci 6 ay sürdü çünkü tek seansta bir burun elde etmek oldukça zor. Öncelikle el bileğinden aldığımız dokuyu burnun iç yüzünü örtmesi için aktardık. Daha sonra burundaki kıkırdaklar için kaburgasından kıkırdak dokusu aldık. En sonunda ise burnun gerçek şekli ve görüntüsünü veren alın bölgesinden de bir doku alarak burnun etrafını çevirdik. Bu tür hastalar için yüz nakli veya protez gibi uygulaması daha zor işlemler tercih edilebilir fakat mikro cerrahi yöntemler sayesinde burun yapmak mümkün hale geldi."
"GERÇEK BİR BURNA KAVUŞTUM"
Burhan Söyler de cilt kanseri nedeniyle burnunu kaybedince protezle yaşamaya başladığını ifade etti. Doktorların iknası sonucu tedavi sürecinin başladığını dile getiren Söyler, şunları kaydetti: "Proteze alışkın olduğum için ameliyat olup olmama noktasında tereddütlerim vardı. Hocalarım çok ilgilendiler. Gerçek bir burna kavuştum. Mıknatıslı protez ara sıra düşüyordu. Kalabalığa, toplum içine karışamıyordum. Ameliyatın ardından ailem ve yakın çevrem çok şaşırdı. Hiçkimse operasyonun bu kadar başarılı geçeceğini tahmin etmiyordu. Benim durumumda olanlar hiç tereddüt etmeden hastaneye başvursun. Çiftçiyim, tarlada çalışırken bir elimle de protezimi tutuyordum. Bazen yine aynı şeyi yapıyorum, sonra bakıyorum artık burnum var. Torunum protezimle oynuyor, tuhaf tuhaf bakıyordu. Çok üzülüyordum. Artık öyle bir sorunum kalmadı. Ameliyatın ardından burnum zamanla kendi halini almaya başladı. İlk haliyle hemen hemen aynı. Yıllar sonra kendi burnuma yeniden kavuştum diyebilirim."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.