Konya'da, cilt kanseri nedeniyle 2010 yılında burnunu tamamen kaybeden ve 5 yıldır protez burunla yaşayan Burhan Söyler, başarılı operasyonun ardından burnuna yeniden kavuştu.

AA'nın haberine göre; Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesinde, vücudunun çeşitli yerlerinden alınan doku ve parçalarla yapılan burun operasyonu, aynı zamanda Türk Plastik Cerrahi Derneğinin düzenlediği ulusal kongrede ikincilik ödülüne layık görüldü.

Operasyonu gerçekleştiren, SÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Osman Akdağ, bu tür ameliyatların, hastanın sosyal adaptasyonu için gerekli olduğunu söyledi.

Bu operasyona estetik ameliyat denilmesinin doğru olmadığını belirten Akdağ, "Burnumuz yüzümüzün tam ortasında. Bizim ifademizi, kim olduğumuzu belirleyen en önemli unsurlardan biri. Çeşitli yaralanmalar ve kanser gibi hastalıklardan dolayı burunlarını kaybeden kişiler, sosyal hayatlarında da kayıp yaşıyor" dedi.

YÖNTEM 8 HASTAYA UYGULANDI

Hastaların, protez veya maske yöntemiyle eksikliklerini gidermeye çalıştığını anlatan Akdağ, "Biz bunların hastaya yetersiz geldiğini ve mikro cerrahi yöntemlerle düzeltilebileceğini düşündük. Bize başvuran hastalarımızın kol, kaburga ve alın bölgesinden aldığımız doku ve parçalarla yeniden burun yapmak için çalışmalar yapıyoruz. 2015 yılından beri 8 hastamızda bu yöntemi kullanarak başarılı sonuçlar elde ettik" diye konuştu.

VÜCUDUNUN ÜÇ YERİNDEN PARÇA ALINDI

Akdağ, hastaları Söyler'in rahatsızlığına bağlı olarak mıknatıslı protez burun kullandığını aktardı.Hastaya, mikro cerrahi yöntemi ile 6 aşamada uygun burun görüntüsü sağlayabileceklerini anlattıklarını vurgulayan Akdağ, şunları söyledi: "Operasyon sürecini bazen 7-8 aya yayabiliyoruz. Söyler'in tedavi süreci 6 ay sürdü çünkü tek seansta bir burun elde etmek oldukça zor. Öncelikle el bileğinden aldığımız dokuyu burnun iç yüzünü örtmesi için aktardık. Daha sonra burundaki kıkırdaklar için kaburgasından kıkırdak dokusu aldık. En sonunda ise burnun gerçek şekli ve görüntüsünü veren alın bölgesinden de bir doku alarak burnun etrafını çevirdik. Bu tür hastalar için yüz nakli veya protez gibi uygulaması daha zor işlemler tercih edilebilir fakat mikro cerrahi yöntemler sayesinde burun yapmak mümkün hale geldi."

"GERÇEK BİR BURNA KAVUŞTUM"

Burhan Söyler de cilt kanseri nedeniyle burnunu kaybedince protezle yaşamaya başladığını ifade etti. Doktorların iknası sonucu tedavi sürecinin başladığını dile getiren Söyler, şunları kaydetti: "Proteze alışkın olduğum için ameliyat olup olmama noktasında tereddütlerim vardı. Hocalarım çok ilgilendiler. Gerçek bir burna kavuştum. Mıknatıslı protez ara sıra düşüyordu. Kalabalığa, toplum içine karışamıyordum. Ameliyatın ardından ailem ve yakın çevrem çok şaşırdı. Hiçkimse operasyonun bu kadar başarılı geçeceğini tahmin etmiyordu. Benim durumumda olanlar hiç tereddüt etmeden hastaneye başvursun. Çiftçiyim, tarlada çalışırken bir elimle de protezimi tutuyordum. Bazen yine aynı şeyi yapıyorum, sonra bakıyorum artık burnum var. Torunum protezimle oynuyor, tuhaf tuhaf bakıyordu. Çok üzülüyordum. Artık öyle bir sorunum kalmadı. Ameliyatın ardından burnum zamanla kendi halini almaya başladı. İlk haliyle hemen hemen aynı. Yıllar sonra kendi burnuma yeniden kavuştum diyebilirim."

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