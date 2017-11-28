Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 14 Nisan 2015 tarihinde meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen 72 yaşındaki A.G., 9 çocuk annesi eşi Ç.G.'yi (73) evlerinde 50 bıçak darbesiyle öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan A.G. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle dava açıldı. Akıl sağlığı yerinde olmayan ve yaşlı olması da göz önünde bulundurulan A.G. yargılama aşamasında tahliye oldu. A.G.'nin yargılanması bugün sona erdi.

İHA'nın haberine göre Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, A.G.'nin şizofreni hastası olduğundan cezai ehliyeti bulunmadığı belirtildi. Mahkeme heyeti A.G.'ye Adil Tıp Kurumunun raporu doğrultusunda ceza vermedi. Mahkeme şahsın ruh sağlığı hastanesine yatırılarak tedavi olmasına karar verdi.

50 bıçak darbesiyle öldürdü, şizofreni çıkınca ceza almadı