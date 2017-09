50 bin kişiye Middle-earth: Shadow of Mordor hediye!

Nvidia, merakla beklenen ve çıkışı yaklaşmakta olan yeni aksiyon RPG oyunu Middle-earth: Shadow of War'un şerefine, 2014 yılında satışa sunulan ve "Yılın oyunu" ödülüne layık görülen "Middle-earth: Shadow of Mordor: Game of the Year"ı tam 50 bin kişiye hediye edecek.

Peki bu oyuna ücretsiz olarak nasıl sahip olabilirsiniz?

Oldukça basit. Ne bir link paylaşmanız ne de bir sayfaya üye olmanız isteniyor. Yapmanız gereken, Nvidia GeForce sitesine giderek "GeForce Experience 3.0" yazılımını ücretsiz olarak indirmeniz. Hepsi bu. Yapılacak çekiliş sonucu 50 bin şanslı oyuncudan biri olursanız, oyunun kodu e-mail olarak size bildirilecek.

Monolith Productions tarafından geliştirilen Middle-earth: Shadow of Mordor, efsane yazar J.R.R. Tolkien'in anlattığı hikayeden yola çıkarak hazırlandı ve ünlü yönetmen Peter Jackson'ın hazırladığı sinema uyarlamalarından esintiler taşıyor. Eğer Orta Dünya hayranıysanız, bu fırsatı kaçırmayın.

