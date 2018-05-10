Ünlü rap sanatçısı 50 Cent’in Instagram kullandığı günler geride kaldı. Instagram’da 18 milyon takipçisi bulunan 50 Cent, Instagram’ın kendisine bilgilendirme yapmadan paylaşımlarını kaldırdığını ve bu nedenle Twitter’a geri döneceğini söyledi.

HotNewHipHop.com isimli web sitesine göre, sahne ismi 50 Cent olarak bilinen Curtin James Jackson III’ün Instagram’ı terk etmesine sebep olan içerik, sanatçı Teairra Mari’ye ait bir seks kasetiydi.

Mari geçtiğimiz gün konuyla ilgili Instagram hesabından yaptığı açıklamasında, “Yakın zamanda gizliliğim güvendiğim bir kişi tarafından ihlal edildi. Güvenilmez olduğunu kanıtlayan bu insan, özel kalması gereken bazı anların kaydını yayınladı. İntikam pornografisi California’da bir suçtur ve hakkımı mahkemede arayacağım.” dedi.

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