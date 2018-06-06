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AA'nın haberine göre; dünyada nüfusu yavaşlayan veya geriye giden pek çok ülke bulunduğuna dikkati çeken Urman, nüfusun sağlıklı şekilde artışını sağlamak, yeni doğan ile ölenlerin dengelenmesi için çocuk sayısının en az 2 olması gerektiğini vurguladı.