52 günlük ikramiye nedir? Çalışma Bakanı Sarıeroğlu açıkladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu konuk olduğu Habertürk TV'de taşeron işçiye kadro düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu'nun açıklamasında '52 günlük bir hediye' olacağını duyurmasının ardından vatandaşlar 52 günlük ikramiyenin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 52 günlük ikramiye nedir?

52 GÜNLÜK İKRAMİYE NEDİR?

İşte Jülide Sarıeroğlu'nun 52 günlük ikramiye açıklaması...

Kamuya bağlı kurulan taşeron çalışanların özlük ve çalışma hakları da tam kadrolu işçi olan bu grubumuz kamuda 450 bin kişiyi kadroya geçiriyoruz. Önemli bir iş yapıyoruz. Bu anlamda devri yapılacağı zaman çalışma barışı için bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Her alanda çalışıyorlar. Vatandaşa sunulan hizmette herhangi bir aksama yaşanmasın arzumuz oldu. Herkesin mevcut şartları ile geçiriyoruz. Aynı maaş ile geçiriyoruz ama 52 günlük bir hediyemiz olacak. 52 günlük ek bir gelir seviyesi olacak.

En son çalıştıkları kıdemleri esas alarak geçişleri sağlayacağız ve tüm haklar korunacak.

Başbakanımızın görüşü doğrultusunda bu görüşü ilerleteceğiz. Muhalefetin de desteğini bekliyoruz. Belediye şirketlerinde 99 bin kişi çalışıyor. Bu anlamda inşallah tüm meclis çatısı altındaki partiler ile mesaimizi harcarız diye umut ediyorum.