53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru

Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdürrahim Boynukalın ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı katıldı.
Toplantıda kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga, bu yılki turun öneminin farklı olduğunu ve ilk kez "World Tour" kategorisinde olacağına dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bütün spor dallarına, ülke meselelerine gösterdiği hassasiyeti bisiklet sporuna da gösteriyor ama sanki bisiklet sporuna ayrıcalık tanıyor. Gerek sözlü gerek eylem olarak ortaya koyuyor. Zor bir organizasyonu elhamdülillah ülkemiz 53 yıldır başarıyla sürdürüyor." dedi.
Bu yılki organizasyonda bir Türk ekibinin olmamasından dolayı burukluk yaşadıklarını belirten Kasırga, "Bu eksikliğimizi inşallah önümüzdeki yıl telafi etmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkemize yakışan bir organizasyon yapacağız." diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinede turun 2008'den itibaren ivme kazandığını vurgulayarak, şunları söyledi:
"World Tour kategorisinde olmasının heyecanını ilk kez yaşayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inanılmaz katkılarını, bu büyük turnuvayı yakından nasıl takip ettiğini hepimiz biliyoruz. Bakanlık olarak terörle mücadelede spor, uyuşturucuyla mücadelede spor konseptiyle çalışmalarımız olacak. İnşallah bu ülkenin güzel çocukları federasyonlarımızın büyük çalışmalarıyla büyük turnuvalarda hak ettikleri yere alacaklar. İnşallah rakipleriyle pedal çevirecekler."
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Büyükbakırcı da turun 10 Ekim'de başlayacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve destekleriyle, bakanlığımızın destekleriyle bugüne geldi. Geçen sene turun yayını 485 milyon konuta ulaştı. Bunu ikiyle çarparsak 1 milyar civarında insana ulaşmışız. Bu yılki turda beklentimiz 700 bin eve girmek. Bu da 2 milyar insana ulaşmak demektir." ifadelerini kullandı.
İLK KEZ 'WORLD TOUR' KATEGORİSİNDE YAPILACAK
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu", bu yıl ilk kez "World Tour" kategorisinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2017'den itibaren Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) bisiklet sporunun en üst düzey kategorisi olan "World Tour" (PRO) kapsamına yükseltildi.
Türkiye'nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan ve 1963 yılında "Marmara Turu" olarak başlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 53.'sü, 10 Ekim Salı günü başlayacak.
Uluslararası takvimin "tek kıtalararası bisiklet yarışı" olan turda, son dönemde olduğu gibi bu sene de dünyaca ünlü sporcu ve takımlar mücadele edecek.
6 ETAPTA ZORLU MÜCADELE OLACAK
Tur boyunca sporcular, 6 etapta zorlu bir mücadele verecek. Bin 24 kilometrelik tura, 13 takım katılacak. World Tour kapsamına girmesiyle birçok pro takım ve ünlü bisikletçi de bu yıl etaplarda pedal basacak.
Bisikletçiler, Alanya'da 10 Ekim'de başlayacak ilk etabı Kemer'de tamamlayacak. Turun ikinci etabı 11 Ekim'de THY Kumluca-Fethiye adıyla gerçekleştirilecek. Spor Toto Fethiye-Marmaris ile 3. etabı 12 Ekim'de geçecek bisikletçiler, 13 Ekim'de THY Marmaris-Selçuk 4. etap yarışında mücadele verecek. Vestel Selçuk-İzmir etabıyla yarışın büyük bölümünü 14 Ekim'de tamamlayacak sporcular, daha sonra uçakla İstanbul'a gelerek son yarışa hazırlanacak.
53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı, İstanbul'da 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Kurtköy'deki Formula 1 Pisti'nden mücadeleye başlayacak bisikletçiler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek yarışı Sultanahmet Meydanı'nda tamamlayacak.
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