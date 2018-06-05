53.yılda 'Göç' temalı halk oyunu

1964 yılında kurulan ve Türkiye'nin en eski dernekleri arasında yer alan Folklor Kurumu Derneği, 53.yılında 'Göç' temalı halk oyunu gösterisi düzenledi. Yaklaşık 6 ay süren çalışmayla 130 kişinin hazırlandığı gösteri, dün akşam (Cumartesi) Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Uzay Kesmen'in aktardığına göre, yaklaşık 1.5 saat süren gösteri boyunca salonu dolduran 600 kişi, büyük bir ilgiyle oyunları izledi. Sırasıyla Erzurum Yöresi, Modern Dans, Semah, Semazen, Gaziantep, Silifke, Burdur, Muğla, İzmir, Bursa, Kütahya, Çanakkale, Kırklareli yöresi oyunları sahnede sergilendi. Kurgusunu Ali Çavaz, Serdar Bombacı ve Erhan Karakota'nın yaptığı gösteri, binlerce yıldır göç alan Anadolu'nun, Asya'dan başlayıp Horasan'a ve oradan Anadolu'ya yayılarak yerli kültürlerle filizlenen renklerini halk danslarıyla anlattı.

"HER YIL FARKLI KONSEPT"

Folklor Kurumu Derneği Genel Başkanı Gürhan Ozanoğlu, "Folklor Kurumu 1964 yılında kurulan Türkiye'nin en eski folklor derneği. 2 binin üzerinde üyemiz var ve her yıl toplumun çeşitli sorunlarıyla ilgili temaları ortaya koyan gösterilerimizi sunuyoruz. Bu yıl ki gösterimizde de göç konusu işlendi. Tarihin en eski medeniyetlerinden biri olan ve dünyanın en zengin kültürüne sahip olan bu coğrafyada, Türk milletinin nerelerden geldiğini ve hangi zenginlikleri barındırdığımızı anlamak için böyle bir tema seçtik" diye konuştu.

"90 DANSÇI, 15 MÜZİSYEN"

Oyunun kurgusunu hazırlayan 3 kişilik ekipten sanat yönetmeni Ali Çavaz Serdar ise, 6 aylık yoğun bir çalışmayla oyunu hazırladıklarını belirterek şunları söyledi: "Göç'ü işlerken özellikle Orta Asya'dan Horasan'dan Anadolu'ya geliş, oradan Gaziantep üzerinden Akdeniz'e, Akdeniz'den Ege'ye, Ege'den Trakya'ya kadar geçen coğrafyada bulunan kültürleri halk danslarıyla, bir göç teması çerçevesinde işledik. Buna görsel efektler, müzik katkı sundu. 90 amatör dansçı ve 15'e yakın müzisyenin iştirak ettiği bir çalışma oldu."

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