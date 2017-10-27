54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

4. Uluslararası Antalya Film Festivali ödül töreni, EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde yapıldı.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile çok sayıda oyuncu ve sinemacının katıldığı törende "En İyi Film" ödülü Çin yapımı "Melekler Beyaz Giyer" filminin oldu.

54. ANTALYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜL ALAN İSİMLER ŞÖYLE:

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülü yine Melekler Beyaz Giyer filmindeki performansıyla filmin başrol oyuncusu Wen Qi'ye,

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülü de İran yapımı Dürüst Bir Adam (A Man of Integrity/Lerd) filmindeki performansıyla başrol oyuncusu Reza Akhlaghirad'a verildi.





54. antalya film festivali

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