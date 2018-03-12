İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, 14 kilometreyi buldu.

Tır şoförü Mehmet Hür, yaptığı açıklamada, Bursa'dan yüklediği yükü Almanya'ya götürdüğünü belirtti.

Yaklaşık 24 saattir tır kuyruğunda beklediğini anlatan Hür, "Uzun süredir bekliyoruz ve hala 7 kilometre kuyruk var önümde, neden böyle oluyor anlamıyorum. Soğutuculu tırlara geçiş önceliği veriliyor ama tekstil ve kuru gıda yüklü tırlar bile sollama yapıyor. Yetkililerden bu konuya çözüm getirmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 550 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.