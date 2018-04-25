Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklarla savaşın kazanılmasnda önemli rol oynayan 57. Alay ve Çanakkale şehitlerini anmak için her yıl düzenlenen 57. Alaya Saygı Yürüyüşü başladı. Yürüyüşe katılanlara buğday çorbası dağıtıldı.

Yürüyüş Conkbayırı'na kadar devam edecek ve burada düzenlenecek törenle tamamlanacak.

Öte yandan Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı münasebetiyle Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Anzak Koyu'nda, "Şafak Ayini" düzenlendi.

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