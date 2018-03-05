Bakım çalışmaları 5 Eylül 2017'de başlatılmıştı

TÜLOMSAŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olma özelliğini taşıyan ve 1961 yılında TÜLOMSAŞ tesislerinde Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen Devrim'de 5 Eylül 2017'de başlatılan bakım çalışmaları tamamlandı.
Fabrikada görevli 5 işçi ve 10 mühendis tarafından yaklaşık 5 ay süren bakım ve onarım çalışmalarının ardından Devrim otomobili, ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.
İlk günkü orijinal görünümüne kavuşan Devrim'in servis bakım işlemleri, TÜLOMSAŞ imkan ve kabiliyetleriyle, uzman personel tarafından gerçekleştirildi.
Yılda yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği Devrim otomobili, 57 yıl aradan sonra, detaylı ekspertiz, demonte işlemleri, motor ve şanzıman tadilatı, iç kabin tadilatı, gövde, boya tadilatı ve montaj olmak üzere altı aşamada gerçekleştirildi.
Otomobil, TÜLOMSAŞ yerleşkesinde yapımı tamamlanan, içinde demiryollarını anlatan objelerin de bulunduğu yeni müzede hafta içi 10.00-16.00 ve hafta sonu 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
DEVRİM OTOMOBİLİNİ ÖZELLİKLERİ
Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla üretilen 4 "Devrim" otomobili, 1961 yılında trenle Ankara'ya götürüldü. Demiryolu kanunları gereği deposuna az akaryakıt konulan Devrim, Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitip durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen Devrim, bir süre fabrika içinde kullanıldı.
TÜLOMSAŞ'ta sergilenen 0002 şasi ve 0002 motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli olarak 4,5 ayda üretildi.
Uzun ve kısa farları ayakla çalışan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkati çekiyor. Bin 250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, otomobilin aküsü sökülüyor.
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