Tekirdağ Ergene Anadolu Lisesi öğrencisi B.S. önceki gece burun akıntısı ve yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.

Gazete Habertürk'ten Göksel Gürsoy'un haberine göre; taburcu edilen B.S. sabah bilinç kaybı ve vücutta morarma nedeniyle tekrar hastaneye götürüldü. Bu kez menenjit teşhisi konuldu. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, “Bu hastalık bulaşıcı olduğu için sınıftaki 31 arkadaşı ile ailesine ilaç tedavisine başladık. Lisemizde toplam 570 öğrenci var ve kontrollerimizi yaptık” dedi.

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