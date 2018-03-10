Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yıllar boyu ilaç temini için milyonlarca lirayı yurt dışına aktaran Türkiye, hükümetin Sağlıkta Yerlileştirme Projesi'nin hayata geçmesi ile artık kendi ilacını kendi üretebilir hale geldi.

Projenin tamamlanan fazlarıyla Türkiye'de, 2017'de tüketilen her 100 kutu ilaçtan yüzde 80'i yerli üretimle imal edildi. Böylece yaklaşık 2,2 milyar lira değerinde ithal ilacın yerli üretimle vatandaşa ulaşması sağlandı. İlaçtaki Yerlileştirme Projesi ile yurt dışına aktarılan 6,1 milyar lira artık Türkiye'nin kasasında kalacak.

Yerlileştirme Projesi kapsamında tıbbi görüntüleme cihazlarının da yerlileştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Bu projenin tüm etapları hayata geçirildiğinde ilaçtaki tasarrufa ilave olarak tıbbi cihazlarının yerlileştirilmesinden 6 milyar lira, aşıda yerlileştirme çalışmasından da yaklaşık 900 milyon lira değerinde kamu maliyesine katkı sağlanacak.

6.1 MİLYAR LİRA MİLLİ EKONOMİYE AKACAK

İlaçta Yerlileştirme Projesi'nin detaylarını paylaşan Yıldırım, Türkiye'nin ilaç üretiminde dünya standartlarında üretim yapabilecek altyapı ve kapasiteye sahip bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de mevcut kapasitenin yüzde 65-70'inin kullanıldığını bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:

İlaçta yerlileştirme projemizle 2017'de tükettiğimiz her 100 kutu ilacın 80'ini yerli üretmeyi başardık. 2017'de ilaca harcadığımız her 100 liranın 45 lirasını ise yerli ilaca harcadık. Proje sonunda Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz ilacın değeri 6,1 milyar lira. Daha önce yurt dışına aktarılan bu rakam artık milli ekonomiye akacak. İlaçta cari açığı azaltmak amacıyla 2016'da başlatılan çalışmalar kapsamında değeri 2,2 milyar lira olan 375 ürün 2017'de yerlileştirildi. Şimdiye kadar yerlileşen ilaçların toplam değeri yaklaşık 3 milyar lira olurken, ilaç sayısı ise böylece 577 adede yükselmiş oldu. Hedefimiz önümüzdeki süreçte ilaçta yüzde yüz yerlileştirmeyi sağlayabilmek. Bu stratejik katkıyla ilaçta ithali sona erdirip imale geçişi sağlayınca dövize bağımlılığımız ortadan kalkacak. Türkiye ayrıca bu adımla yeni istihdamların da kapılarını açmış olacak.

Türkiye'nin çok uluslu firmaların ilaç yatırımları için çok cazip bir noktada olduğunu ve firmaların yeni yatırım teklifleriyle geldiğini dile getiren Yıldırım, "Türkiye'nin ilaç sanayisini biyoteknoloji ürünlerinde global bir güç haline getireceğiz." mesajını paylaştı.