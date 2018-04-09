22 milyon yeni istihdam kapısı

5G teknolojisi, Türkiye’de dijital dönüşümü başlatan Turkcell’in desteğiyle düzenlenen ve yaklaşık 2500’ten fazla iş ortağını buluşturan Teknoloji Zirvesi’nde ele alındı. 4.5G’den 5G’ye geçiş süreci, şu ana kadar yapılanlar ve ilerleyen dönemde geliştirmek üzerinde çalışan teknolojiler, sektörün önemli isimleriyle birlikte değerlendirildi. Zirveye haberleşme ve telekom sektörünün hem Türkiye hem de dünyadaki önemli temsilcileri de katıldı. Zirvenin açılış konuşmalarını Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, RTÜK Kurul Üyesi Taha Yücel, International Telecommunication Union (ITU) Telekom Standartları Bürosu Direktörü Dr. Chaesub Lee ve Telecom Infra Project Yönetim Kurulu Başkanı ve Deutsche Telekom Genel Müdür Yardımcısı Axel Clauberg yaptı. Zirvede dünyanın en başarılı 4.5G altyapılarından birine sahip olan Türkiye’nin 5G’ye geçişe en hazır ülkelerden biri olduğu vurgulandı.

Dijital teknolojiler ve 5G hazırlıklarında Türkiye’nin ilham kaynağı olan Turkcell’in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, zirvenin açılış konuşmasını yaptı ve dijital operatör vizyonuyla, dijitalleşme ve sanayi 4.0 dönüşümü hazırlıklarına değindi.

“5G’ye erken geçiş ülkemize ekonomik bir sıçrama imkânı verecek”

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak, yerli kaynaklar ve geliştirdikleri teknolojiler sayesinde dünyayla rekabet ettiklerini vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “5G’yi sadece bir haberleşme teknolojisi olarak değil, Türkiye’deki otomotiv, tarım, sağlık gibi sektörlerin dijitalleşmesi ve sanayi 4.0 dönüşümünün temeli olarak görmek gerekiyor. Bu nedenle Türkiye’de tüm sektörden katılımcıların 5G geliştirme çalışmalarında yer almaları çok önemli. Uzun vadeli iş birliklerimizle, yerel olarak geliştirilen 5G hizmetinin erkenden hayata geçmesinin ülkemizin sadece teknolojide değil, ekonomide de yeni bir sıçrayış yapabilmesine yönelik önemli bir fırsat yaratmayı amaçlıyoruz. Turkcell olarak 4.5G şebekesini kurarken, 5G’ye geçişi kolaylaştırabilecek bir strateji belirledik. Bugün halihazırda 4.5G şebekemizde kapasiteyi, kullanıcı hızını artıran, makinelerin haberleşmesine olanak veren 5G özelliklerini kullanmaya başladık. Turkcell’in kurduğu şebeke bugün dünyada teknolojinin geldiği en uç noktada, en hızlı, en yüksek kalitede mobil şebekedir. Bu hepimiz için çok önemli fırsatlar sunuyor. Dünya üzerinde bugün 7 operatör 1Gbps’tan yüksek hızlar sunabiliyor, bunlardan biri de Turkcell” dedi.

“Cihazların desteklediği en yüksek hızları sunabiliyoruz”

Zirveye ev sahipliği yapan Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin de 5G konusunda gerçekleştirdikleri pek çok ilkle dünyada sayılı operatörden biri olduklarını belirtti. Sezgin, “5G ile bugüne göre 10 kat hıza ulaşıyoruz. Ancak bu kadarla da değil, düşük iletişim gecikmelerini yakalayacağız. Bugünkü gecikmelerin en az 20 katı düşük sürelerde gecikme olacak. Kritik durumlarda, anında karar alınması gereken operasyonlar yapılabilir hale gelecek. Şebekeye bağlı cihazların yoğunluğu da mümkün kılacak. Kilometrekare başına 1 milyon cihaz 5G şebekesine bağlanabilir hale gelecek. Bütün sektörler, eğitimden şehirleşmeye, sağlıktan ulaşıma, 5G ile farklı bir hale gelecek. İş yapış şekilleri değişecek. Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak neler yapıyoruz? Türkiye’deki ilk ve en hızlı 5G denemelerini yapan operatörüz. Geçen sene ilk ve en hızlı 5G testlerini biz gerçekleştirdik. Yaklaşık 71 Gbps hızlarla rekor kırdık. Biz bugünden itibaren 5G’ye giriyoruz. Bugünkü mobil telefonların desteklediği en yüksek hıza ulaşıyoruz. Geçen hafta Mardin’deki testlerde 1,05 Gbps hızları görebildik. Daha yüksek hızları destekleyen terminaller çıktıkça bu hızlar da artacak. Şu anda daha yetenekli terminallerin piyasaya çıkmasını bekliyoruz” dedi.

22 milyon yeni istihdam kapısı

Dünyada 12 trilyon dolarlık değer yaratması beklenen ve 20 yıl içinde 22 milyon yeni istihdam yaratacak olan 5G’teknolojisinde Türkiye’nin öncü rol olması beklenirken, bugünden neler yapılması gerektiği masaya yatırıldı. Turkcell Erişim Teknolojileri Direktörü Elif Yenihan Kaya’nın moderatörlüğünü yaptığı panele, BTK Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanı Ramazan Yılmaz, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. Metin Balcı, NETAŞ İnovasyon Arge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil, ASELSAN Teknoloji Transfer Müdürü Serdar Bayar ve HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Murat Çelik konuşmacı olarak katıldı.

‘5G bir günde doğmayacak’

5G’ye geçişin, parmak şıklatır gibi bir günde olmayacağını vurgulayan International Telecommunication Union (ITU) Telekom Standartları Bürosu Direktörü Dr. Chasesub Lee, şöyle konuştu: “Bu çalışmalar uzun süredir devam etmekte ve gelinen noktada aslında 5G’ye girdik. ABD bu konuda çok agresif ve 5 şebekesinde bunu kullanıyor. Çin ve Japonya’da da öyle. Kore’den örnek vereyim. Kore Telekom ilk 5G denemelerini duyurdu ve testlerini gerçekleştirdi. Son kış olimpiyatlarında da bunu devreye soktu. 4.5G sistemleri üzerinde modifikasyon yapmakla kalmadılar, yeni sistemler de kurdular. Sadece stadyumlarda değil, 100 km’lik alanlarda kullandılar ve gayet iyi durumdalar. Şu anda standartların belirlenmesini bekliyorlar. Türkiye’nin de bu yönde ilerlediğini görüyorum, 2020’de geçecek olmanızı da çok memnuniyet verici buluyorum.”

“Dijital Dönüşüm için 5G Teknolojileri” isimle dördüncü ve son oturumda; Huawei 5G Pazarlama Direktörü Zhu Huimin, Ericsson Kıdemli Radyo Erişim Şebekesi Danışmanı Ahmed Ijaz, Samsung Genel Müdür Yrd. Dr. Wonil Roh ve Qualcomm Kıdemli Teknoloji Direktörü George Tsirtsis 5G’nin sağlayacağı gelişimle insan hayatında nasıl bir dönüşüm yapacağını değerlendirdi.