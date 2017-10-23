6 aylık hamile eşini 10 yerinden bıçakladı

Olay, Çankaya Mahallesi Şehit Subutay Alkan Caddesi'nde bir ikamette akşam saatlerinde yaşandı. İHA'nın haberine göre; 6 haftalık hamile Gizem Y. (20) ile eşi Cihat Y., boşanma konusundan dolayı tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile boşanmak isteyen eşini 10 yerinden bıçaklayan Cihat Y., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 6 aylık hamile kadın, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Cihat Y., yakalanarak gözaltına alındı.

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