6 bakanlı komisyondan 6 saatlik toplantı

Çocuk istismarının önlenmesine yönelik Başbakan Yardımcısı Akdağ başkanlığında kurulan komisyonun 6 saat süren ilk toplantısı sona erdi. Komisyonun ilk toplantısında, uygulanan cezaların gözden geçirilerek caydırıcılığın güçlendirilmesi ele alındı.



AA'nın haberine göre, çocuk istismarının önlenmesine yönelik tedbirleri belirlemek üzere kurulan komisyonun Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığındaki ilk toplantısında, hafta başında komisyon üyesi bakanların bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirmesine ve mevzuat değişikliği önerilerini neticelendirmesine karar verildi.

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