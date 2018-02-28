Çocuk istismarına karşı alınacak tedbirleri masaya yatıran, 6 bakandan oluşan komisyondan ortak veri bankası kurulması kararı çıktı. İçişleri, Adalet, Aile bakanlıklarında toplanan veriler için “havuz” oluşturulacak. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; TÜİK ile yürütülecek çalışmada elde edilen veriler yetkili kurumlarla paylaşılacak. Paylaşımlarda mahremiyete dikkat edilecek. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da konuyla ilgili soruları cevapladı. Kimyasal hadım ile ilgili bir soru üzerine Akdağ “Daha karar vermedik” dedi. Akdağ, bu konuda en önemli hususun mağdurun ifşa edilmemesi olduğunu ifade etti.

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