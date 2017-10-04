Her yıl olduğu gibi bu yılda 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'un kurtuluşunun 94. yılında, İstanbul'da ikamet eden öğrenciler, 6 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da 6 Ekim okullar tatil mi? 6 Ekim okullar tatil olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Resmi tatilleri fırsat bilerek tatil planı yapan öğrenciler, bu sefer de 'İstanbul'da 6 Ekim okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda 6 Ekim'in resmi tatil ilan edilmemesi sebebiyle, okullarda eğitime devam edileceği açıklanmıştı. İstanbul'un kurtuluş zaferi gününe iki gün kala öğrenciler 'Bu yıl okullar tatil mi?' sorusunun cevabını sorgulamaya başladı. Fakat, 6 Ekim resmi tatil olmadığı için aynı karar bu yıl da uygulanacak ve okullarda eğitim devam edecek.

6 EKİM İSTANBUL'UN FETHİ

Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi'ne dayanarak 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelen Batılı ülkeler 16 Mart 1920 günü İstanbul işgalini resmen başlattılar.

Batılı ülkeleri sömürgeci olarak tanımlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de tarihe geçen "Geldikleri gibi giderler..." sözünü bu işgal üzerine söyledi.

Sömürgeci ülkelerin yaklaşık 5 yıl süren işgali 5 Ekim 1923'te sona erdi. Çünkü Kurtuluş Savaşı kazanılmış, işgal kuvvetleri büyük bir hezimete uğratılmıştı.

İtilaf devletlerinin İstanbul'u işgalinin, 6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun resmen sonlandırmasının ardından her yılın 6 Ekim’i İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU İLE İLGİLİ ŞİİRLER

İSTANBUL’UN ÜSTÜNE GÜNEŞ DOĞDU

İstanbul’un üstüne güneş doğdu

Salih Reis’in deniz kızı motoru Y

emiş’ten Sarayburnu’na kadar

Yakamozlu bir kuşak çekti sulara

Salih Reis’in Deniz Kızı çatanası

Sabahçı bir horozla bir oldu da

Gazhane’den önce Uzun uzun öttü

İstanbul’da Suların şıpırtısı bir yana

Uyanık işçilerin, sabahçıların, nöbetçilerin

Gürültüsü bir yana

Bu ilk sesiydi İstanbul’un.

Oktay RIFAT

İSTANBUL DİLE GELDİ

Ben tarihe yürümeyi öğreten anne

Savaşlar bende yüceldi,

Çok komutan çay gibi geçti üstünden

Fatih seldi.

Ben Türkiye’nin alnında yükselen anıt,

Pırlantaya caka satan sanat otağı,

Evrenin çevresi bir başka bende

Her köşem ayrı bir yükseliş ağı

Ben yaşamın gökkuşağıyım

Bana çıkar huzur sokakları,

Her mutlulukta imzam var.

Bende kurulur zafer takları…

Ben kader gemilerine liman

Her yıkılışın demir attığı…

Köhne sokaklarımda öksüz soluklar

Gecenin karanlığa kattığı…

Ben sonsuz sarsıntılar şehri

Ki her sevap depreminde bin kalp yıkılır…

Taksim’e Tünel’den değil

Bir genç kızın yüreğinden geçilir…

Güzelle çirkinin boğuştuğu sirk benim,

Ben yaşamak-ölmek alaşımı.

Mendil taşımam Haliç’ten başka

Kahkaham içer gözyaşımı…

Yaşar BARAN

MEHMETÇİK’İN ALAYI

Kurtarınca Ata’mız,

İzmir’i, Edirne’yi

Çekemezdi İstanbul

En büyük işkenceyi.

Bin dokuz yüz yirmi üç

6 Ekim sabahı,

Güzel İstanbul’umuz

Artık kesmişti âhı!…

Sarayburnu’na çıktı,

Mehmetçik’in alayı.

İstanbul’un şenlendi,

Her yeri, her dolayı.

M. Faruk Gürtunca