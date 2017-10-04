Her yıl olduğu gibi bu yılda 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'un kurtuluşunun 94. yılında, İstanbul'da ikamet eden öğrenciler, 6 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da 6 Ekim okullar tatil mi? 6 Ekim okullar tatil olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...
6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Resmi tatilleri fırsat bilerek tatil planı yapan öğrenciler, bu sefer de 'İstanbul'da 6 Ekim okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda 6 Ekim'in resmi tatil ilan edilmemesi sebebiyle, okullarda eğitime devam edileceği açıklanmıştı. İstanbul'un kurtuluş zaferi gününe iki gün kala öğrenciler 'Bu yıl okullar tatil mi?' sorusunun cevabını sorgulamaya başladı. Fakat, 6 Ekim resmi tatil olmadığı için aynı karar bu yıl da uygulanacak ve okullarda eğitim devam edecek.
6 EKİM İSTANBUL'UN FETHİ
Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi'ne dayanarak 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelen Batılı ülkeler 16 Mart 1920 günü İstanbul işgalini resmen başlattılar.
Batılı ülkeleri sömürgeci olarak tanımlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de tarihe geçen "Geldikleri gibi giderler..." sözünü bu işgal üzerine söyledi.
Sömürgeci ülkelerin yaklaşık 5 yıl süren işgali 5 Ekim 1923'te sona erdi. Çünkü Kurtuluş Savaşı kazanılmış, işgal kuvvetleri büyük bir hezimete uğratılmıştı.
İtilaf devletlerinin İstanbul'u işgalinin, 6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun resmen sonlandırmasının ardından her yılın 6 Ekim’i İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.
6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU İLE İLGİLİ ŞİİRLER
İSTANBUL’UN ÜSTÜNE GÜNEŞ DOĞDU
İstanbul’un üstüne güneş doğdu
Salih Reis’in deniz kızı motoru Y
emiş’ten Sarayburnu’na kadar
Yakamozlu bir kuşak çekti sulara
Salih Reis’in Deniz Kızı çatanası
Sabahçı bir horozla bir oldu da
Gazhane’den önce Uzun uzun öttü
İstanbul’da Suların şıpırtısı bir yana
Uyanık işçilerin, sabahçıların, nöbetçilerin
Gürültüsü bir yana
Bu ilk sesiydi İstanbul’un.
Oktay RIFAT
İSTANBUL DİLE GELDİ
Ben tarihe yürümeyi öğreten anne
Savaşlar bende yüceldi,
Çok komutan çay gibi geçti üstünden
Fatih seldi.
Ben Türkiye’nin alnında yükselen anıt,
Pırlantaya caka satan sanat otağı,
Evrenin çevresi bir başka bende
Her köşem ayrı bir yükseliş ağı
Ben yaşamın gökkuşağıyım
Bana çıkar huzur sokakları,
Her mutlulukta imzam var.
Bende kurulur zafer takları…
Ben kader gemilerine liman
Her yıkılışın demir attığı…
Köhne sokaklarımda öksüz soluklar
Gecenin karanlığa kattığı…
Ben sonsuz sarsıntılar şehri
Ki her sevap depreminde bin kalp yıkılır…
Taksim’e Tünel’den değil
Bir genç kızın yüreğinden geçilir…
Güzelle çirkinin boğuştuğu sirk benim,
Ben yaşamak-ölmek alaşımı.
Mendil taşımam Haliç’ten başka
Kahkaham içer gözyaşımı…
Yaşar BARAN
MEHMETÇİK’İN ALAYI
Kurtarınca Ata’mız,
İzmir’i, Edirne’yi
Çekemezdi İstanbul
En büyük işkenceyi.
Bin dokuz yüz yirmi üç
6 Ekim sabahı,
Güzel İstanbul’umuz
Artık kesmişti âhı!…
Sarayburnu’na çıktı,
Mehmetçik’in alayı.
İstanbul’un şenlendi,
Her yeri, her dolayı.
M. Faruk Gürtunca
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