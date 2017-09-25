6 haftada 0-0 biten maç olmadı!

14 | 19

BİR SEZONDA

En çok galip gelen takım: 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe (29). Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet aldı.