Motosikletli Yunus Timlerinin sayısı artıyor. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 63 ilde faaliyet yürüten Yunus Timlerine bu yıl, 6 il daha eklenecek. Böylece toplam 69 ilde güvenlik motorlu Yunus Timleri ile sağlanacak.



Büyük şehirlerde yaşanan trafik sorunu, suç işlenme oranlarındaki artış nedeniyle, genel asayişin sağlanması amacıyla ilk olarak 1993 yılında İstanbul’da, 1995 yılında Ankara’da Motosikletli Polis (Yunus) Timleri faaliyete başlamıştı. Yunus Timlerinin suç ve suçluyla mücadelede etkin, başarılı çalışmaları ile alınan olumlu neticeler sonrasında ülke geneline yaygınlaştırılması çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda 63 İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Motorlu Yunus Timlerine bu yıl, 6 il daha eklenecek.



69 İLDE FAALİYET YÜRÜTECEK



63 ilde faaliyet yürüten Yunus Timleri toplam 2 bin 961 personel, bin 309 motosiklet ile görev yapıyor. Burdur, Kütahya, Osmaniye, Bitlis, Kars ve Muş’un olduğu 6 ilin bu yıl eklenmesiyle birlikte 69 ilde Yunus Timleri görev yapacak.





EN SON MODEL MOTORLAR İLE GÖREV YAPIYORLAR



Yunus Timlerine, profesyonel ekipler aracılığı ile her türlü koşullarda motosiklet kullanma ve motosiklet ile görev yapma konularında 4 hafta eğitim veriliyor.



Geçen yıl 240 adet motosiklet alınarak illere dağıtımı yapıldı. Bu motosikletlerden 40’ı Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi. Ayrıca bu yılın başında 201 adet motosiklet daha alınarak timlere dağıtılmaya başlandı. Yunus timlerinin sayısının arttırılması amacıyla yıl sonuna kadar 230 adet motosikletin daha alınması hedefleniyor.

MOTOSİKLET İÇİN ÖZEL KIYAFETLER

Yunus Timlerinin kıyafetleri, su ve rüzgâr geçirmeyen sürtünmeye dayanıklı özel kumaşlardan üretiliyor. Motosiklet botları, ayağı koruyacak şekilde ilave koruma özelliklerine sahip, kaydırmaz taban ve su geçirmeyen malzemelerden tasarlanıyor. Motosiklet kazalarında can kaybı ve yaralanmaların önlenebilmesi için en önemli aksesuar olan kasklar ise uluslararası standartlarda ve güvenlik testlerine uygun olarak dizayn ediliyor.

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