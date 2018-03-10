Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde artan telefon dolandırıcılarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ankara Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, savcılığın talimatı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Kentte karakollara gelen telefon dolandırıcılığı ihbarlarını tek tek inceleyen polis, faillerin birbirleriyle irtibatlı olduğunu tespit etti. Mağdurlarla farklı şüphelilerin temasa geçtiğini ancak tüm şüphelilerin birbirlerini tanıdığını belirleyen polis, çeteyi takibe aldı.

‘ELDENCİ’ VE ‘KONUŞMACI’

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, teknik takip sonucunda şüphelilerin aralarında ‘konuşmacılar’, ‘eldenciler’ gibi işbölümü yaptığı belirlendi. ‘Konuşmacılar’ diksiyonu düzgün ve telefonda kendini polis, hâkim ve savcı olarak tanıtıp mağdurlarla konuşabilecek kişilerden oluşuyor. ‘Eldenciler’ ise kandırılan mağdurlardan para ve ziynet eşyası alan kişileri ifade ediyor. Polis, ‘eldenci’lerin dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraları Şanlıurfa Akçakale’ye götürdüğünü ortaya çıkardı. Savcılığın talimatı ile 1’i Ankara’da, 9’u Şanlıurfa’da olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. ‘Patates hat’ kullanan şüphelilerin “Hesaplarınızı terör örgütleri kullanıyor” yalanlarıyla ağa düşürdükleri mağdurları, hukuki yaptırımlardan kurtarma vaadiyle soyduğu, bazı kişiler evlerini-arabalarını bile sattırdığı anlaşıldı.

ŞİMDİLİK 12 MAĞDUR

Şüphelilerin sadece Ankara’da 12 kişiden 6 milyon TL’lik (şu ana kadar tespit edilen) vurgun yaptığı belirlendi. Ülke genelinde de onlarca kişiyi dolandırdıkları değerlendirilen çetenin, Ankara’da mağdur ettiği bazı isimler şöyle: Gaye D. 50 bin TL, Hanife Ç. 800 bin TL, Nilgün A. 700 bin TL, Abdullah G. 485 bin TL, Hüseyin I. 62 bin Euro, Nurgül A. 60 bin TL değerinde ziynet eşyası.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER