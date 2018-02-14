Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın portreleri başkent Washington’daki Smithsonian Ulusal Portre Galerisi’nde sergilenmeye başladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ancak ressam Kehinde Wileyard’ın Obama portresinde 6 parmak olduğu gözlerden kaçmadı. Sürrealist çalışmaları da olan Wileyard’ın 6’ncı parmağı hata sonucu mu çizdiği yoksa bir amacı mı olduğu sosyal medyada tartışma yarattı.

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