6. yaşına 3 kat büyüyerek giriyor

2,5 milyondan fazla kayıtlı üye, 7,5 milyondan fazla ürün ve 5 binden fazla tedarikçisi ile bir önceki yıla göre 3 katın üzerinde büyüyen ePttAVM.com’da günlük gerçekleşen başarılı işlem sayısı 20.000’den fazla oldu. Satışın yoğunlaştığı saatlerde saniyede işlem hacmi 90 TL olan Türkiye’nin millî e-ticaret platformu ePttAVM.com’da bir önceki yıldan bugüne kadar 250 ton kuruyemiş satışı, yaklaşık 300.000 gram altın satışı, 350 bin küçük ev aleti satışı ve 2,5 milyon HGS yüklemesi gerçekleşti.

Türkiye’nin e-İhracat Platformu

20’den fazla ülke ile e-ihracat anlaşması imzalayarak, 1 Ocak 2018 tarihinde Katar Postası ile turkishsouq.qa projesini hayata geçirerek bir ilke imza attı. Anlaşmanın imzalandığı tarih itibariyle Katarlı vatandaşlar www.turkishsouq.qa sitesi üzerinden Türkiye'deki birçok KOBİ'nin ve ulusal markanın ürünlerine tek tıkla ulaşabilirken, kredi kartı ile ödemelerini yaparak iki ülkenin posta teşkilatı güvencesinde alışveriş gerçekleştirebiliyor. Proje ile Türk KOBİ'leri de ürünlerini kolaylıkla yurt dışına ihraç etme fırsatı yakaladı.

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Türkiye’nin millî e-ticaret platformu ePttAVM.com 6. Yaşında e- ticaret alanında ülkemizin en önemli uluslararası platformu olma yolunda ilerlemektedir. Yıllık 3 kat büyüyen platformumuz, yetişmiş insan kaynağı ve tecrübeli yönetimi ile her yıl verilen hedefleri aşıyor. Tabii burada PTT A.Ş.’nin müşterilerine hızlı hizmet ve kaliteli ürün garantisi sağlamasının ve teslimatları yaygın hizmet ağı üzerinden 177 yıllık bir kurumun sunduğu güvenceyle gerçekleştirmesinin etkisi çok büyük” dedi.

2017 yılında Tarım Bakanlığı ve Kooperatifçiler Birliği ile yapılan anlaşmayla yerli üretimi ve yerli üreticiyi desteklediklerini belirten Genel Müdür Bozgeyik şunları söyledi: “ePttAVM.com ile yöresel ürünleri son kullanıcıya daha avantajlı fiyatlardan ve aracısız olarak sunmaya başladık. Ayrıca Kamu Kurumları, Türkiye Çölyaklılar Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti gibi önemli kurumlarla iş birliği çalışmaları yaptık.”

Gelecek hedefleri arasında e-ticaret sistemini güçlendirecek yeni bir e-ticaret lojistik merkezi ve e-İhracat projelerinde kullanılmak üzere yurt dışı depoları kurmanın olduğunu söyleyen Genel Müdür Bozgeyik, e-ticaret sistemine yeni ödeme sistemleri entegre ederek tüketiciyi desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.