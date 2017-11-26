6 yaşındaki Firdevs, ameliyat olmazsa kambur kalacak

Denizli'de yaşayan 6 yaşındaki Firdevs'e, alerji ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede omurilik ve kaburga kemiklerinde eğrilik teşhisi konuldu. Küçük Firdevs, 12 yaşına kadar ameliyat olamazsa kamburlaşma riski taşıyor. Bir sitenin bodrum katında yaşayan aile, ameliyat için gerekli olan 10 bin lirayı bulamadığı için tedaviye başlayamadı. Firdevs'in durumunu öğrenen öğretmenleri de kampanya başlatabilmek için harekete geçti.

"AMELİYAT OLMAZSA GELİŞEMEYECEK"

İHA'nın haberine göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde bir sitenin bodrum katındaki evde kalan Yıldırım ailesinin 6 yaşındaki kızları Firdevs için annesi Arzu Yıldırım yardımseverlerden destek istiyor. 2 ay önce öğrendikleri hastalık sebebiyle ameliyat olması gereken Firdevs'in ameliyatı için 10 bin TL para istendiğini belirten ve hayırseverlere seslenen anne Arzu Yıldırım, "6 yaşındaki kızımı alerji, kusma nedeniyle Pamukkale Üniversitesine götürdüm. Film çektiler kaburga kemiklerinde, omurilikte eğrilik görüldü. 12 yaşına kadar ameliyat olmazsa ilerde kamburlaşma riski var. 'Ameliyat olmazsa gelişemeyecek' dediler. Aynı böyle kalacakmış. İzmir'de ameliyat 40 bin TL, 50 bin TL'den başlıyor diyorlar. Pamukkale Üniversitesinde durumumuzu anlattık, 5 bin TL'ye kadar düşeriz denildi. Ama yine de yatak parası, ilaç parası, 10 bin TL'yi bulur dediler. Benimde bu parayı bulma imkanım yok. Borçlarım var, hacizliyim. Evimin durumu ortada, rutubetli evde hava kullanıyorum, tıkanıyor. Astım hastası olduğu için doktor zaten şu anda ameliyat edemem dedi. Bu yüzden ameliyatı en geç yazın olmasını istiyoruz. Gücüm olmadığı için yardımseverlerden, çocuğum için yardım bekliyorum" dedi.

ÖĞRETMENLERİ KAMPANYA BAŞLATACAK

Rahatsızlığı sebebiyle okula da ara veren 6 yaşındaki Firdevs için öğretmenleri de Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurup yardım kampanyası başlatabilmek için için raporları istedi.

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