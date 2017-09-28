Okul yolunda pusu kurup eski sevgilisi Zeliha Ç.'yi yaralayan, kızı Zeynep'i (6) öldüren Mehmet Salik Mumcu pişkinliğiyle de vicdan kanattı: "Çıkınca anasını da öldüreceğim"

İstanbul Beylikdüzü’nde oturan Zeliha Ç., yaşadığı sorunlar nedeniyle 6 yaşındaki kızı Zeynep Seren’i de yanına alarak Balıkesir Edremit’e yerleşti. Zeliha Ç., bu yıl ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak Zeynep’in Beylikdüzü’ndeki okuldan naklini Edremit Gazi İlköğretim Okulu’na aldırdı.



Anne-kız önceki gün saat 08.30 sıralarında Gazicelal Mahallesi’ndeki okula birlikte giderken, bir otomobilden pompalı tüfekle 2 el ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların başına ve göğsüne isabet ettiği küçük Zeynep olay yerinde hayatını kaybetti, anne de bacağından yaralandı.



"SİZE 'BABA' DİYEN BİRİNE NASIL KIYDINIZ?' SORUSUNA YANIT: ÇIKINCA ANASINI DA ÖLDÜRECEĞİM

Gazete Habertürk'ten Mahmut Acaröz'ün haberine göre, olayın ardından kaçan zanlı Mehmet Salik Mumcu, polis tarafından Balıkesir’de gözaltına alındı. Kendisi gibi evli olmasına rağmen kaçırdığı Zeliha Ç.’yle birlikte yaşadığı ve 1 hafta önce darp edip sokağa attığı iddia edilen Mehmet Salik Mumcu emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesi’ne sevk edildi. Çelik yelek de giydirilen zanlı, gazetecilerin “Neden öldürdünüz? Size ‘Baba’ diyen birine nasıl kıydınız?” sorusu üzerine “Çocuğu öldürdüğüm için pişmanım. Onu değil, anasını öldürecektim. Çıkınca anasını da öldüreceğim” dedi.

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