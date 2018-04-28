Atatürk Havalimanı'ndan Sultanahmet'e gitmek bir acenteyi kullanan ancak sabah 03:30 sularında gerçekeleşen transfer için 1550 TL alınan iki Japon turiste Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ulaştı.

TÜRSAB, twitter hesabından bir duyuru yaparak iki Japon turist Reiko Eguchi ve Michiko Fukuzumi ile kaldıkları otelde bir araya geldi ve yaşanan olaydan dolayı özür diledi ve paralarının iade edildiğini, ikilinin Türkiye'deki tüm masraflarının da TÜRSAB tarafından karşılanacağını duyurdu.

TÜRSAB Heyeti, geçtiğimiz günlerde mağdur duruma düşürülen Japon turistleri ziyaret etti." şeklinde duyurulan ziyaret hakkında bir de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle dendi:

Türkiye’nin misafirperver tavrına uygun olmayan ve ne yazık ki birkaç gündür Türkiye’nin gündemini meşgul eden, Japon turistlerin havalimanından Sultanahmet bölgesine transferinde yaşanan talihsiz olaya TÜRSAB kayıtsız kalmadı.

TÜRSAB yetkilileri, Japon turistleri kaldıkları otelde ziyaret ederek yaşanan tatsız olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdi. Japon turistlerin uğradıkları maddi zarar da TÜRSAB’ın girişimiyle telafi edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya'nın kaleme aldığı Japonca’ya çevirilen ve yaşanan olaydan duyulan üzüntüyü bildiren mektuplar da verildi.

Bu tip olayların yaşanmaması adına denetimlerini sıklaştıran TÜRSAB, turistleri mağdur eden ve ülke imajımızı zedeleyen acentaları disiplin kuruluna sevk edecek.

TATİL TURUNU 1900 LİRAYA ALMIŞLARDI

Hatırlanacağı üzere, Japonya'dan geçen hafta İstanbul'a gelen 2 Japonya uyruklu turist Atatürk Havalimanı'ndan Sultanahmet'e gitmek istedi. Taksi yerine transfer için bir acente ile anlaşan turistler iddiaya göre yarım saati bulmayan ve taksiyle 60 lira civarındaki yolculuk için 1550 TL ödeme yapmıştı.

MSİ turizm'in sahibi Ertan Demirbaş "Ortada çok büyük bir gariplik var. Yaklaşık 20 dakika süren yolculuk için 1550 TL’yi turistlerin kredi kartlarından çekiyorlar." derken bir gariplik olduğunu anlayan iki turistin imzaladıkları evrakları kendilerine gönderdiğini ve transferi yapan firma ile görüşüldüğünü belirterek "35 bin dolar kira ödüyoruz. Kaç liraya transfer yapacağımızı size mi soracağız!" şeklinde cevap aldıklarını söyledi.

Transferi yapan firma Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) şikayet edilirken MSİ Turizm, iki Japon turistin uçak biletleri, rehberlik dahil olmak üzere 2 günlük Kapadokya gezisine kişi başı 1900 TL ödediğini belirtti.

Fiyat yazdım demekle o iş olmuyor. Makul, mantıklı ücreti olmalı işin. VIP transferi olduğu için normal fiyatın yüzde 25-30 üzerinde olabilir ama yüzde 300 olmaz

TURİSTLER SAHİPSİZ DEĞİL

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da yaptığı açıklamada "Fiyat yazdım demekle o iş olmuyor. Makul, mantıklı ücreti olmalı işin. VIP transferi olduğu için normal fiyatın yüzde 25-30 üzerinde olabilir ama yüzde 300 olmaz. Piyasa serbest olabilir ama turistler de sahipsiz değil. Bizim için önemli olan turistin mutluluğu. Bu sayede işini doğru yapan acentelerimizi de korumuş oluyoruz. Haksız rekabetin önüne geçiyoruz. Ülkemize turist gelmediği zaman nasıl bir ekonomik sıkıntı yaşandığına geçtiğimiz yıllarda şahit olduk." demişti.