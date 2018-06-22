Ambarlı Gümrük Limanı'nda işten çıkartılan bir işçi 60 metrelik projektör direğine çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken 3 saattir genç işçi ikna edilmeye çalışılıyor.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Ambarlı Gümrük Limanı'nda faaliyet gösteren bir şirkette işçi olarak çalışan bir işçi, sabah saat 09.00 sıralarında projektör direğine çıktı. Genç işçinin 60 metrelik projektör direğine çıkarak intihar girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Müzakereciler genç işçiyi 3 saattir ikna etmek için çalışıyor.

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