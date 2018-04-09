60 ülkeden alım heyetleri IDEX için gelecek



Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) ve CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık’ın organize ettiği fuar, Türk dental sektörünün tek uluslararası etkinliği konumunda.



Geçen yıl 400’ün üzerinde marka ile 15 bin metrekarede organize edilen fuar bu yıl 1.000 ‘e yakın markanın katılımı ile 25 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek. 2017 yılında 56 farklı ülkeden gelen 1.240’ü yabancı toplam 13.255 kişi tarafından ziyaret edilen fuarın 2018 ziyaretçi hedefi 20 bin profesyonel alıcı.

Uluslararası alanda da ilgiyle takip edilen fuarda, dünyanın birçok ülkesinden gelecek kuruluş temsilcileri de yer alacak.