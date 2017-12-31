ABD'nin Hawaii eyaletinden Walter Macfarlane ve Alan Robinson iki yakın arkadaş.

BBC Türkçe'nin haberine göre; dostlukları anaokulu dönemlerine dayanıyor. Hatta aynı futbol takımında da oynadılar. 60 yıl sonra yaptırdıkları DNA testi iki arkadaşın aynı anneden doğma kardeşler olduklarını ortaya koydu.

Macfarlane ve Robinson, bu bilgiyi Noel yemeğinde diğer arkadaşlarıyla da paylaştılar. Bundan sonra emekliliklerini de birlikte geçirmek, dünyayı birlikte gezmek istiyorlar.

Walter Macfarlane

Alan Robinson

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