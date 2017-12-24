Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı 33 milyon biletin 3’te 2’si tükendi. Bu yıl büyük ikramiyeyi tutturan talihli 61 milyon TL’nin sahibi olacak. Milli Piyango bunun dışında 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon lira olmak üzere toplam 349 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtacak. Tam bilet bu yıl 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyor. Biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango ile özdeşleyen İstanbul, Eminönü’ndeki Nimet Abla gişesi de biletlerin satışa çıktığı 29 Kasım’dan bu yana dolup taşıyor. Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre yağmur, soğuk hava demeden bilet almak için Nimet Abla’ya koşanlar, metrelerce kuyruk oluşturdu. DHA’nın haberine göre, bayi, gişe önünde kimi zaman 300 metreye ulaşan Talih Kuşu kuyruğuna ‘kaynak yapanları’, tartışma çıkaranları engellemek için 10 kişilik özel güvenlik ekibi tuttu.

20 TALİHLİDEN 7’Sİ İSTANBUL’DAN

2018’e milyoner olma hayaliyle girenler, yılbaşı biletlerine büyük ilgi gösteriyor. Bilet alırken genellikle uğurlu olan ve en çok çıkan rakamlar seçiliyor. Bazı vatandaşlar, biletlerini şanslı olduğuna inandığı bayilerden ve illerden almayı tercih ediyor. İstatistiklere göre Türkiye’nin en şanslı ili İstanbul. Büyük ikramiye son 5 yılda çeyrek biletlere isabet etti. Şanslı 20 biletten 7’si İstanbul’da satıldı. İstanbul’a son bir yılda Milli Piyango’dan 55 milyon 750 bin TL’lik ikramiye isabet etti. Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi, son 5 yılda İzmir’e 3, Adana, Ankara, ve Aydın’a 2, Muğla, Balıkesir, Niğde, Antalya’ya 1 kez çıktı.

EN ŞANSSIZ 7 İL

İstanbul Milli Piyango’daki şansını diğer şans oyunlarında da sürdürdü. Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara’da son 5 yılda İstanbul’a tam 328 büyük ikramiye isabet etti. Şans oyunlarında 5 yılda Ankara’ya 144, İzmir’e 133, Antalya’ya 53, Bursa’ya 50, Adana’ya 38 kez büyük ikramiye çıktı. Türkiye’nin en şanssız illeri ise Ağrı, Bitlis, Gümüşhane, Hakkâri, Muş, Bayburt ve Kilis oldu. Bu 7 ile 5 yıl boyunca hiçbir şans oyununda büyük ikramiye çıkmadı.

ANKARA ÇANKAYA EN ŞANSLI İLÇE

Şans oyunlarında bazı ilçelerin ise oldukça şanslı olduğu görüldü. Ankara Çankaya 5 yılda 49 büyük ikramiye ile en şanslı ilçe oldu. Aynı dönemde İstanbul Kadıköy’e 37, Fatih ve Şişli’ye 24’er, İzmir Konak’a 28, Ankara Yeni Mahalle’ye 23, Antalya Muratpaşa’ya 22 Ankara Keçiören ile Adana’nın Seyhan ilçelerine 20’şer kez büyük ikramiye isabet etti.

‘RESUL’DEN BİLET ALIN, AKRABANIZ SİZİ BULSUN ’

Balıkesir, Ayvalık, Cunda Adası’nda seyyar bilet satan Resul, sırtına astığı “Akrabalarınızı bulamıyor musunuz? Müge Anlı’yı meşgul etmeyiniz. Resul’den bir bilet alın, akrabalarınız sizi bulsun” yazısıyla sosyal medyada ikramiyeden çok konuşulan isim oldu.

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