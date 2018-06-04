Bayer ile Monsanto arasında iki senedir devam eden görüşmelerin bu hafta resmi olarak bitmesi bekleniyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre Bayer, son yılların en büuyük satın almalarından biri olan işlemi Perşembe günü tamamlayacak.

Bayer, satın alma için ABD yönetiminden gelecek onayı bekliyordu. ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Bayer'in Monsanto'yu, tohum işleme ve kimyasal tarım alanındaki diğer varlıklarını elden çıkarmak kaydıyla satın almasına onay vermişti.

Bayer de 62.5 milyar dolarlık satın almanın gerçekleşmesi için 9 milyar dolar değerindeki varlıklarını, tarım sektöründeki rekabetin koruması amacıyla elden çıkarmayı kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu elden çıkarmanın bugüne kadarki en büyük tutara karşılık geldiği vurgulanırken, “Bunun sonucunda, Amerikan çiftçileri ve tüketicileri tarım endüstrisindeki rekabetten yararlanmaya devam edecek.” ifadesine yer verildi.

Avrupa Birliği de merkezi Almanya'nın Leverkusen kentinde bulunan Bayer'in, Missouri merkezli Monsanto'yu bünyesine katmasına geçen mart ayında yeşil ışık yakmıştı.