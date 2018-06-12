629 göçmeni taşıyan geminin Akdeniz'de ikinci gecesi

İtalya'nın limanlarını kapatması nedeniyle denizden kurtarılan 629 göçmenle birlikte geçen Pazar gününden bu yana Akdeniz'de mahsur kalan Aquarius gemisinin akıbeti belirsizliğini koruyor.
İtalya ve Malta hükümetlerinin topu birbirlerine atması nedeniyle Akdeniz'de güvenli liman bekleyişini sürdüren gemiye İspanya, Valencia limanını açma teklifinde bulunmuştu. Ancak yardım kuruluşları, 1300 km uzaklıktaki Valencia limanına doğru geminin yola çıkarılmasının delilik olacağı görüşünü dile getiriyor.
Gemi halen Malta ile İtalya arasındaki uluslararası sularda bekleme halinde ikinci geceyi geçiriyor.
İtalya'da 1 Haziran'da kurulan popülist-aşırı sağ koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı Matteo Salvini, geçen Pazar günü İtalya'nın Sicilya adasına yanaşmaya hazırlanan Aquarius'a limanların kapatılacağını açıklamıştı.
Bakan Salvini, Libya açıklarında kurtarılan göçmenlerin, Libya'ya daha yakın olduğu gerekçesiyle Malta adasına götürülmesi gerektiğini savunuyor. Malta ise, kurtarma operasyonunun İtalyan Sahil Güvenliği tarafından yönetildiğini, bu yüzden geminin bir İtalyan limanına yanaşması gerektiğini öne sürüyor.
İtalya ile Malta arasındaki atışma sürerken, yaklaşık 24 saattir Akdeniz'de bekleyen Aquarius'a İspanya kucak açtı. İspanya'nın yeni kurulan sosyalist hükümeti, "insani bir felaketi önlemek adına" geminin Valencia limanına kabul edileceğini bildirdi.
İspanya'nın bu adımı AB kurumları tarafından övgüyle karşılandı. Salvini ise bunu kendisine ait bir "zafer" olarak yorumladı.
Seçim kampanyasında savunduğu göç karşıtı ifadeleri uygulamaya koymaya başlayan Salvini, Aquarius'un durdurulması sosyal medyada büyük harflerle "ZAFER!" yazarak kutladı.
Salvini, konu ile ilgili mesajında "Aquarius'taki 629 göçmen İspanya'ya yönlendiriliyor. İlk hedefe ulaştık!" ifadesini kullandı.
Salvini geçmişte İtalyan hükümetlerinin limanları göçmen gemilerine kapamamasını eleştirdi ve "İlk kez Libya'dan yola çıkan ve İtalya'ya gelmekte olan bir gemi başka bir ülkenin limanına yanaşacak. İtalya'nın yıllardır yapmadığı bir şeyi yaparak sesimizi yükseltmek sonuç getiriyor" diye konuştu.
https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1006181632594804736
Ancak Aquarius'ta görevli yardım çalışanları, geminin Valencia'ya 1300 km uzaklıkta olduğunu ve böyle bir yolculuğun güvenli olmayacağını belirtiyor.
Aquarius'ta bulunan gazeteci Anelise Borges Twitter'a yazdığı mesajda, "Bu önümüzdeki günlerde İspanya rotasındaki hava durumu. Dalgalar iki metrenin üzerinde göürünüyor. Gemideki ekiplere göre, böylesine aşırı dolu bir gemiyi böyle bir yolculuğa çıkarmak delilik."
Weather forecast for the next few days over the potential route to Spain. Waves of over two meters. Taking an overcrowded ship through this is a -crazy idea-according to teams onboard.
https://twitter.com/AnneliseBorges/status/1006271586788433921
Bu arada Malta, gıda rezervi tükenmek üzere olan Aquarius'a yiyecek-içecek tahliyesi yaptı.
Geminin idaresinden sorumlu SOS Mediterranee yardım kuruluşundan Alessandro Porro, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada yaşadıkları durumu, "hasta dolu bir ambulansın yolda durdurulmasına" benzetti.
Aquarius'ta görev yapan Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü de, gemideki göçmenlerin bitkin durumda olduğunu bazılarının da hipotermi ve kimyasal yanıklar gibi sorunlar nedeniyle acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.
Gemideki 629 kişinin içinde 7 hamile kadın, 11 bebek ve 123 refakatçisiz çocuk da bulunuyor.
Lig-5 Yıldız Hareketi koalisyon hükümetinin göçmen karşıtı politikaları bu akşam Roma'da protesto edildi. Limanlardan sorumlu olan Altyapı ve Ulaşım Bakanlığı'nın yakınında "Sınırları açalım, insan kalalım" başlıklı bir gösteri düzenlenlendi.
Altyapı ve Ulaşım Bakanı, 5 Yıldız Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Danilo Toninelli, İçişleri Bakanı Salvini'nin limanları kapama kararına destek verdi.
Roma'nın yanı sıra Milano, Bologna ve Genova gibi kentlerde de protesto gösterileri planlanıyor.
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