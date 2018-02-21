FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in dün 44’üncü yaş günüydü.

Hain darbe girişiminin akamete uğramasında önemli bir rol oynayan şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in doğum gününü binlerce sosyal medya kullanıcısı “ÖmerHalisdemir” hashtag’i altında yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Türkiye’nin dört bir yanından şu mesajlar paylaşıldı: “FETÖ’cüler gibi yalnız korkaklar ve suçlular kaçar. Bazen tarihi bir aslan yazar. İyi ki doğdun, iyi ki varsın”, “İyi ki doğdun aslan yürekli kahraman. Mekânın cennet, ruhun şad olsun”, “Şehadete yürürken sıktığın sağ yumruğundaki inancını da seni de unutmayacağız. İyi ki doğdun”, “Bugün doğum günün. Bu milletin gönlünde hiç ölmeyeceksin. Mekânın cennet, ruhun şad olsun kahraman”, “Ömer Halisdemir bugün 44 yaşında. Yüreğiyle, cesaretiyle hep yanımızda. Şehitler ölmez!”, “Ömer Halisdemir, adın anıldığında kalbim sızım sızım ağlıyor.”

‘BİR ÖLÜR, BİN DOĞARIZ’

Gazete Habertürk'ün haberine göre gazi ve şehit aileleriyle birlikte Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndaki salonda görülen Genelkurmay çatı davasının duruşmasına katılan şehit Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, “Ömer Halis ismi verilen bebeklerin de doğum günleri mübarek olsun. Onların da doğum günlerini kutluyoruz. ‘Bir ölür, bin doğarız’ diyoruz. Şu an 63 bin Ömer Halis bebek var. Onların da ailelerine, annelerine, babalarına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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