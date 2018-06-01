132 yıl önce kurulan ABD'li perakende devi satışların gittikçe düşmesi ve karlılığın azalması nedeniyle 63 mağazasını kapatma kararı aldı.

Şirket yönetimi 100 adet kâr etmeyen Sears ve şirket bünyesindeki Kmart mağazalarını belirleyerek yakın gelecekte 63 tanesinin kapatılacağını duyurdu. Bu sayının önceden 72 olarak kararlaştırıldığı ancak daha sonrasında indirildiği de açıklandı. 9 mağaza ise yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak.

Chicago merkezli şirket geçtiğimiz 12 ayda neredeyse 400 mağazasını daha kapatmıştı. 63 mağaza da kapatıldıktan sonra geriye 831 mağaza kalacak. 2005 yılında birleşen Kmart ve Sears, o dönem toplam 3500 mağazaya sahipti. Böylelikle şirket mağaza sayısı açısından yüzde 75'in üzerinde eridi.

Sears bilançolarında satışların son 3 ayda yüzde 31 düştüğü görülüyor. Azalan satışlar nedeniyle aynı dönemdeki 4242 milyon dolar olurken, şirketin kar ettiği son yıl olan 2010'den bu yana 8 senedeki zararı 11.2 milyar dolara ulaştı.

Nakit akışını düzeltmek için geçen yıl yapı araç gereçleri satan Craftsman markasını elden çıkaran Sears, şu sıralar da ev gereçleri markası Kenmore'u satmak istiyor. Sears hisseleri bu haberler sonrasında dün yüzde 13 değer kaybetti.