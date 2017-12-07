64 milyon dolarlık Bitcoin NiceHash'ten hacklendi

Slovanya merkezli, kripto para birimi borsası NiceHash'teki Bitcoin cüzdanları hacklendi.

Yaklaşık 65,8 milyon dolarlık Bitcoin kayıp.

NiceHash Pazarlama Müdürü Andrej P. Škraba, yaptığı açıklamada "sofistike sosyal mühendislikle son derece profesyonel bir saldırı" olduğunu ve 4.700 Bitcoin'in kaybolduğunu ifade etti.

4700 Bitcoin, 14 bin dolardan 65,8 milyon dolara karşılık geliyor. Yetkili, şirketin yerel makamlarla işbirliği yaptığını da söyledi ancak daha fazla bilgi vermeyi reddetti.

NiceHash internet sitesinde yayınlanan bildiride, ihlali araştırırken 24 saat boyunca operasyonlarını durdurduğu belirtiliyor.

bitcoin

Nicehash