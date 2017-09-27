15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen 4 bin 600 dolayında hâkim ve savcının yerine 4 bin civarında yeni alım yapılmıştı. Bu isimlerin önemli bir kısmı ise Adalet Akademisi’nde çok kısa bir eğitimin ardından mesleğe kabul edildi. Ancak bu durum ciddi bir tecrübe eksikliğini de beraberinde getirdi. Hükümetin bu nedenle emeklilik yaşı düzenlemesini gündemine aldığı kaydedildi. Adalet Bakanlığı’nın yüksek yargıda önemli bir değişiklik üzerinde çalışma yaptığı öğrenildi. Halen 65 olan hâkim ve savcıların emeklilik yaşının 67’ye çıkarılması değerlendiriliyor. Bu durumda, söz konusu isimlerin tecrübelerinden 2 yıl daha istifa edilmiş olacak.
BAŞKANLAR DA YARARLANACAK
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre gelecek 3 yıl içerisinde emekli olacak 40 Yargıtay ve Danıştay üyesi, istemeleri halinde 2 yıl daha fazla görev yapabilecek. Bu isimler arasında Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de bulunuyor. 1955 doğumlu her 2 isim de Mart 2020’de emekli olacak iken düzenlemenin yapılması durumunda 2 yıl daha görevde kalacak. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda Zerrin Güngör, 4 yıllık ikinci başkanlık süresini tamamlayacak. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda daha önce de hâkimlerin emeklilik yaşının 65’ten 67’ye çıkarılması benimsenmiş, ancak düzenleme hayata geçirilememişti. Düzenlemenin birkaç ay içerisinde Meclis gündemine getirilebileceği belirtiliyor.
- Adalet Bakanlığı
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