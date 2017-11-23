65 Türk firması İtalya’da boy gösterdi

Dünya genelinde 47 ülkeden 2010 katılımcı ve gıda sektörünün tüm kollarını kapsayan 170 ülkeden 60 bini yabancı olmak üzere toplam 150 bin profesyonel ziyaretçi ile Host Milano 2017, endüstriyel mutfak sektörünün Avrupa’daki en büyük fuarı olarak biliniyor.
Host Milano fuarında, birçoğu İDDMİB üyesi olan Türk katılımcılar fuar boyunca stantlarında 26 bin civarında ziyaretçi ağırladı. Bu yıl düzenlenen Host Milano 2017’de Türk firmaları fuarda 5 bin m2’den büyük bir alana stantlarını kurarak en yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.
İDDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tahsin Öztiryaki, "2017 yılında endüstriyel mutfak sektörünün ilk 10 aylık ihracatı, geçen yıla kıyasla artış göstererek 2.56 milyar dolar oldu. Global pazar hacmi 120 milyar dolarken, bu potansiyeli doğru adımlar atarak lehimize çevirmemiz gerekiyor. Katıldığımız fuarlar, İDDMİB olarak yürüttüğümüz Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı projemiz, katma değeri artırmak üzere düzenlendiğimiz tasarım yarışmaları ve Ar-Ge proje pazarı etkinliklerimizle ihracatımızı hızla artırmayı hedefliyoruz. URGE projemiz, faaliyetine hedef pazarlardan biri olan G.Afrika'daki Food&Hospitality Africa Fuarı’na katılımla başladı ve sonrasında İngiltere’ye heyet düzenledi. Bu gibi başarılı çalışmaların artarak devam etmesi kanaatindeyiz” dedi.
Host Milano 2017 Uluslararası Otel Ekipmanları Fuarı, otel ekipmanlarından mutfak ve bar ekipmanlarına kadar konaklama sektörüyle ilgili tüm alanlarda faaliyet gösteren firmaları temsil ediyor.
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