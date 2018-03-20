65 ülkeden mücevher fuarı için geliyorlar

Fuarda 1250’nin üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve markası yer alacak. Katılımcılar; fuara özel ürün ve koleksiyonlarını, 110’u aşkın ülkeden gelecek 28 bine yakın sektör profesyonelinin beğenisine sunacak.

Fuarı düzenleyen UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, “33 yıldır organize ettiğimiz IstanbulJewelry Show’u, sektörden aldığı güçle bugün 1250’nin üzerinde katılımcı firma ve markayla alanında dünyanın sayılı fuarlarından biri haline getirdik. Tüm sektör profesyonellerinin gündeminde en üst sıraya oturan ve önemli bir buluşma noktası olan fuarı 46. kez organize etmekten son derece mutluluk ve gurur duyuyoruz." dedi.

Mücevherde özellikle Ortadoğu, Avrupa, Arap Yarımadası, Rusya ve BDT ülkeleri için ‘Made in Turkey’ markalı mücevher ürünlerinin öncelikli tercih edilme noktasına geldiğini belirten Cengiz, "Sektör temsilcilerinin bu gelişimine paralel olarak, Istanbul Jewelry Show sektöre olan katkısını her geçen yıl artırmayı başardı. TEB sponsorluğunda düzenlenecek fuarımız kapsamında gerçekleşecek iş görüşmeleri ve imzalanacak anlaşmalarla, Türkiye mücevher ihracatının yüzde 80’ine yakın bölümünün gerçekleşmesini hedefliyoruz” dedi.

Öte yandan fuarda Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve UBM Rotaforte’nin organizatörlüğünde “Uluslararası Alım Heyeti Programı” gerçekleştirilecek. Program kapsamında Avrupa, Ortadoğu, Amerika, Kuzey Afrika ve Uzakdoğu ülkelerinden 1.500 kişilik alım heyeti fuarda ağırlanacak.