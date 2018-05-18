65 yaş aylığı ne kadar oldu? Sosyal güvencesi olmayan, emekli olamamış ve geçinmekte güçlük çekenlere devlet tarafından 65 yaş aylığı ödenmektedir. Adından da anlaşıldığı gibi ilk koşul 65 yaş üstü olmaktır. Yaşlılık aylığını kimler alabilir? 2018 yılında 65 yaş emekli aylığı kaç lira oldu? Başbakan Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu sonrası yaşlılık aylığı ile ilgili bir müjde verdi.

YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Ocak ve Haziran ayları arasında ödenecek 1 aylık maaş tutarı: 261,54 TL, üç aylık maaş tutarı ise 784,64 TL'dir. 2018 yılının ikinci döneminde yani Temmuz-Aralık arasında 1 aylık maaş tutarı: 270,70 TL, üç aylık toplam maaş tutarı ise 812,10 TL olarak ödenecekti. Başbakan'ın açıklamasına göre bu ücret 500 TL'ye çıkarılacak.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: YAŞLILIK AYLIĞI 500 TL OLACAK

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası bir dizi müjde açıkladı. Bu müjdelerden biri de yaşlılık aylığı alanları ilgilendiriyor. Yıldırım'ın açıklaması şöyle; "Gençlerden sonra yaşlıları da ihmal edemezdik. Bu müjdemiz de yaşlılarımızla ilgili. 65 yaş ve üzeri yaşlılık aylığı diye bir aylık var. Bu üç ayda bir ödeniyor. Her ay için şu an 266 TL. Kimler alıyor? Emekliliği olmayan, kimsesi olmayan, hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımız alıyor. Ne kadar var? 600 bin civarında. Bunların 266 TL olan aylığını 500 TL’ye çıkarıyoruz."

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU

Yaşlılık maaşından yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu Kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak gerekiyor. Müracaatta, nüfus kayıt örneği, aylık talebi vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararı olması gereklidir. Kaymakamlıkta doldurulan ‘Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu’ mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara verilecektir.

YAŞLILIK AYLIĞI ŞARTLARI

- Hiçbir sosyal güvencesi olmayan (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur),

- 65 yaşını doldurmuş

- Aylık geliri muhtaçlık sınırının altında olan

- SGK'ya prim ödemeyenler Kaymakamlığa başvuruda bulunabilirler.

Ayrıca nafaka alan, asgari ücretin 1/3’ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler yaşlılık aylığı alamaz.

AYLIK NEREDEN ALINIR?

Emeklilik aylığına hak kazanıldıktan sonra ilk maaş ikametgahın olduğu ilçedeki bir Ziraat Bankası'na yatırılır. Sonraki ödemeler PTT üzerinden yapılır.