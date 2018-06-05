65 yaş aylığı alanlara müjdeli haber! Erdoğan'dan açıkladı

65 yaş aylığı ile ilgili ilk müjdeli haberi Başbakan Binali Yıldırım vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yeni uygulamanın ne zaman başlayacağını bildirdi. 65 yaşını doldurmuş ihtiyaç sahiplerine 3 ayda bir verilen 65 yaş aylığı bundan sonra her ay verilecek.

65 YAŞ AYLIĞI EYLÜL'DEN İTİBAREN HER AY VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ayda bir verilen maaş ile ilgili yapılan yeniliği şu sözlerle açıkladı: "65 yaş aylıkları kendilerine 3 ayda bir ödenen kardeşlerimiz de eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık olarak almaya başlayacaklar. Bakanlar kurulunda bunun kararını verdik"