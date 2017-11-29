65 yıl hapis cezası ile aranıyordu! Yakayı ele verdi

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü, hakkında 65 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi takibe aldı.

DHA'nın haberine göre; hakkında adam öldürmek suçundan 30 yıl, para için adam dağa kaldırmak suçundan 21 yıl 4 ay, gece vakti silahlı yağma yapmak suçundan 8 yıl 4 ay ve cürüm eşyasını almak suçundan 6 yıl 2 ay olmak üzere toplam 65 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y. yakalandı. M.Y. yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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