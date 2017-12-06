6500 kişi bir olarak şato sahibi oldu

Fransa’nın batısındaki Les Trois-Moutiers bölgesinde suların ortasından yükselen La Mothe-Chandeniers isimli 8 asırlık bir şato, bakımsızlıktan çökmek üzereyken devreye bağış toplayarak kültürel varlıkları kurtaran ‘Dartagnans.fr’ ve ‘Adopte un chateau’ (Bir şato evlat edin) siteleri girdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre şato, ekimde başlatılan kitlesel fonlama kampanyasıyla 6 bin 500 internet kullanıcısından toplanan 500 bin Euro’yla (2.3 milyon TL) satın alındı. Yani binlerce kişi 51-100 Euro (230-460 TL) arası bir parayla şato sahibi oldu. Ama asıl amaç bu değil. Devam eden kampanyaya bağışçıların sayısı sürekli artıyor. 1 milyon Euro hedefine ulaşıldığında, şatonun onarımına başlanacak ve peri masallarından çıkmış gibi görü- nen şato, yeniden hayata dönecek. Bağışçılar, aynı zamanda şatonun bakımında da aktif olarak rol alabilecek. Orijinali 13. yüzyılda inşa edilen şatonun son halinin 19. yüzyıldan kalma olduğu belirtiliyor.

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