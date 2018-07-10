Habertürk.com'dan Necdet Çalışkan'ın haberine göre; toplam 81 milyonluk nüfusa sahip olan Türkiye’de internet abone sayısı 70 milyon barajını aştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu 2018 Yılı 1. Çeyrek sonuçlarını açıkladı. Verilere göre Türkiye’deki sabit ve mobil genişbant internette toplam kullanıcı sayısı tarihinde ilk kez 70 milyonu aşarak, 70 milyon 21 bin 704’e ulaştı. Yıllık bazda yüzde 8.8 artan internet abone sayısı, mobil internette 57.7 milyonu, sabit internette ise 12.3 milyonu buldu.

CEPTEN AYDA ORTALAMA 3.7 GB TÜKETTİK

Mobil internette aylık ortalama 3.72 GB olan data kullanımı, sabitte 87.35 GB değerini aldı. Mobil cepten internette abonelerin yüzde 30’u 1-4 GB arasında veri tüketirken, aylık 8 GB’den fazla veri tüketen abonelerin oranı ise yüzde 14.7 oldu.

Toplam mobil abone sayısı 78.9 milyona çıkarken, bu abonelerin yüzde 85’ini 4.5G aboneleri oluşturdu. Bu yılın ilk 3 ayında 4.5G abone sayısı 2017 yılının sonuna göre 2.2 milyon arttı. Böylece Türkiye’nin mobil iletişimde 1 Nisan 2016 tarihinde tanıştığı 4.5G teknolojisi, ikinci yılında toplam 66.8 milyon aboneye ulaşmış oldu. Sadece son bir yılda 4.5G’ye geçenlerin sayısı 10.2 milyonu buldu.

33 MİLYONUN YA CİHAZI YA DA SIM'İ UYGUN DEĞİL

Toplamda 67 milyona dayanan 4.5 abone sayısına karşın, aktif olarak 4.5G kullanan ((cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan) abonelerin sayısı 33.9 milyonda kaldı. BTK verilerine göre toplam mobil aboneler içinde cihazı 4.5G ile uyumlu olanların sayısı ise 40.9 milyon olarak tespit edildi. Diğer bir deyişle 4.5G’ye geçen abonelerin yüzde 50’si aktif olarak bu hizmeti kullananlardan (ya da cihaz veya SIM uyumsuzluğu nedeniyle kullanmayanlardan) oluştu.