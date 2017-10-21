68 gün hapis yatan Gazeteci Murat Çelikkan tahliye edildi

Özgür Gündem Gazetesi'nde ‘1 günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği' yaptığı 25 Mayıs 2016 günü yayınlanan haberlerde, "terör propagandası" yapıldığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verilen gazeteci Murat Çelikkan, Kırklareli Cezaevi'nden tahliye edildi.



Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, 14 Ağustos 2017 günü Kırklareli Cezaevi'ne teslim olan ve 14 Ekim'de açık cezaevine nakledilen Çelikkan'ın avukatları ‘denetimli serbestlik' başvurusunda bulundu. Çelikkan, infaz yasası gereğince cezaevinden çıktı. Murat Çelikkan, İnsan Hakları Derneği, Uluslararası Af Örgütü – Türkiye, Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın kuruculuğunu, yöneticiliğini yaptı. Çelikkan, 2010'dan bu yana kurucularından olduğu ‘Hakikat Adalet Hafıza Merkezi'nin direktörlüğünü yapıyor.

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