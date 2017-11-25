687 bin lira ikramiye kazanan vatandaştan kötü haber!

Milas’a bağlı Çamköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 2014 yılının Eylül ayında şans topu adlı piyango çekilişinden 687 bin liralık ikramiye kazanan H. Y., henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamına son verdi.

İHA'nın haberine göre; gece geç vakitlerde tek başına yaşadığı evinden tüfek sesi duyulması üzerine H.Y.’nin komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri H.Y.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. H.n Y.’nin yakınları ve komşuları ise şok geçirdi.

Y’nin yakınları hiç kimse ile bir sorununun olmadığını beyan ederken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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